22.06.2020

2020-06-22 19:00:04

Региональный центр инжиниринга оказал поддержку камешковским изобретателям

От бизнес-плана до его реализации. Изобретатели из Камешковского района смогли существенно сократить расходы и получить реальную помощь в развитии своего дела. О том, что такое Региональный центр инжиниринга и какие услуги он готов предоставить - в нашем репортаже.

Чуть больше года отделяет амбициозный проект, который был лишь на бумаге, от реального прототипа. Это микро-погрузчик или, как его окрестили сами изобретатели, "МикроП". Михаил Волков и Николай Дядянов старались создать компактную и экономичную машину, способную сочетать в себе максимум достоинств сразу нескольких спецтехник.

Николай Дядянов, инженер-конструктор ООО "Спецмеханика", испытатель: «Слева у нас находятся два рычага управления трансмиссией, то есть правый рычаг отвечает за движение правого борта движения машины, левый соответственно за левый. Правее рычаги дополнительного оборудования. Я впервые сел, вроде привыкаю понемногу, то есть всё реально, схема управления стандартная, как на обычных экскаваторах».

Сегодня машина проходит свои очередные полевые испытания. Проверке подвергается каждый узел, чтобы исключить все недочёты и укрепить слабые места. Одно из них, по словам изобретателей, был, конечно, финансовый вопрос. Разработка такого сложного механизма требует серьёзных трат. Но идею и развитие проекта поддержал Региональный центр инжиниринга, и дело, что называется, пошло.

Михаил Волков, генеральный директор ООО "Спецмеханика", изобретатель: « Центр профинансировал разработку и изготовление рамы данного шасси и пластикового экстерьера машины. Изначально машина планировалась как экскаватор, но в процессе разработки было принято решение сделать её более многофункциональной. Поэтому особенная характеристика - это универсальное шасси самоходное на гидростатической трансмиссии с возможностью замены различного навесного оборудования».

Региональный центр инжиниринга - одно из подразделений центра "Мой бизнес", он предоставляет услуги производственным компаниям Владимирской области и может субсидировать до 80% от их стоимости, при этом без каких-либо обязательств со стороны обратившихся. С 2014 года РЦИ помог почти тысяче предпринимателей.

Евгения Челышева, руководитель Регионального центра инжиниринга: «Это могут быть услуги маркетингового направления, т.е. создание сайтов, логотипов, видеопрезентаций, сертификация продукции и производства по требованиям ХАССП, ИСО, это может быть разработка какой-то конструкторской документации на изготовление новой продукции, на модернизацию старой продукции для выпуска, это может быть проведение аудитов».

Такая помощь помогает сэкономить очень крупные суммы, которые можно направить на дальнейшее развитие бизнеса. Как поступили и изобретатели "МикроП"а.

Благодаря поддержке РЦИ у них появилась возможность вернуться и к своему давнему проекту - снегоболотоходу. И, возможно, после успешных испытаний сразу обе машины можно будет встретить на дорогах уже в этом году.

Дмитрий Горкин, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»