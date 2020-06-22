В кузбасском Белове женщина стала жертвой двух мошенников, проводивших махинации с квартирами. Один из них был ее бывшим возлюбленным. Он попросил девушку временно переоформить на него ..

В кузбасском Белове женщина стала жертвой двух мошенников, проводивших махинации с квартирами. Один из них был ее бывшим возлюбленным.Он попросил девушку временно переоформить на него свою квартиру за 200 тысяч рублей, чтобы затем обналичить материнский капитал. Однако когда сделка была совершена, ее обманным путем заставили поехать в лес, где ее знакомый нанес ей несколько ножевых ударов. Девушка скончалась. После этого ее тело бросили в яму и подожгли. Подозреваемых задержали, ведется расследование.