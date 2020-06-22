«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его

«Ростелеком» запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями. Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar — мирового эксперта в области дополненной реальности. AR-технологии позволяют сделать обучение интересным