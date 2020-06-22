Вопрос о начале летнего туристического сезона в 2020 году стоит особенно остро. Коронавирус, карантин и другие санитарно-эпидемиологические ограничения поставили крест на массовом выезде ..

Вопрос о начале летнего туристического сезона в 2020 году стоит особенно остро. Коронавирус, карантин и другие санитарно-эпидемиологические ограничения поставили крест на массовом выезде россиян за рубеж.Тем, кто все же надеется отдохнуть, остается внутренний туризм. Тут тоже сохраняются определенные ограничения. Однако сняты они могут быть в ближайшее времяК началу июля будут открыты наиболее популярные направления, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Будет дан старт сезону отпусков, передает .