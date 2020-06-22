Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в покушении на сбыт мефедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативникам поступила информация о 24-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы. Полицейские установили, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые он расфасовывал в свертки по 1 – 2 грамма в целях последующего сбыта.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан после того, как успел сделать «закладки» в двух подъездах домов в районе Кузьминки. При его личном досмотре обнаружен полимерный пакет, в котором находилось четыре свертка с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 3 граммов.Далее сотрудники полиции обнаружили тайники с закладками, которые успел сделать подозреваемый. Эксперты подтвердили, что вещество, изъятое из тайников, также является наркотическим средством – мефедроном, массой около 4 граммов.По месту фактического проживания злоумышленника проведен обыск с привлечением кинолога, поисковой собаки, а также эксперта-криминалиста. В квартире обнаружены свертки с неизвестным веществом внутри, массой более 230 грамм, упаковочные материалы, магниты и весы. Исследованием установлено, что часть изъятого является наркотическим средством – мефедроном, массой около 10 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Общий вес изъятого вещества составил более 240 граммов.Следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве