Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном...
«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека по подозрению в покушении на сбыт мефедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативникам поступила информация о 24-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы. Полицейские установили, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые он расфасовывал в свертки по 1 – 2 грамма в целях последующего сбыта.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан после того, как успел сделать «закладки» в двух подъездах домов в районе Кузьминки. При его личном досмотре обнаружен полимерный пакет, в котором находилось четыре свертка с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 3 граммов.
Далее сотрудники полиции обнаружили тайники с закладками, которые успел сделать подозреваемый. Эксперты подтвердили, что вещество, изъятое из тайников, также является наркотическим средством – мефедроном, массой около 4 граммов.
По месту фактического проживания злоумышленника проведен обыск с привлечением кинолога, поисковой собаки, а также эксперта-криминалиста. В квартире обнаружены свертки с неизвестным веществом внутри, массой более 230 грамм, упаковочные материалы, магниты и весы. Исследованием установлено, что часть изъятого является наркотическим средством – мефедроном, массой около 10 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.
Общий вес изъятого вещества составил более 240 граммов.
Следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
УНК ГУ МВД России по г. Москве