Полицейские Западного округа г. Москвы, участвуя в акции в поддержку медицинских работников, демонстрируют им свою благодарность и готовность всегда подставить свое плечо...
Сотрудники УВД по ЗАО участвуют в акции в поддержку медицинских работников и поздравляют их с профессиональным праздником.
В поддержку российских медиков в интернете запущены несколько хэштегов, которыми отмечаются материалы, рассказывающие об их нелегком и самоотверженном, зачастую и опасном для жизни труде. Такие, как #СПАСИБОДОКТОР и #ЭТОНАШАРАБОТА.
Работники системы здравоохранения борются за жизни и здоровье граждан, поставив на первое место выполнение гражданского долга. В этом работа и обстоятельства ее выполнения во многом похожи на службу сотрудников органов внутренних дел.
Полицейские Западного округа г. Москвы, участвуя в акции в поддержку медицинских работников, демонстрируют им свою благодарность и готовность всегда подставить свое плечо.
Все желающие также могут присоединиться к акции, вышедшей уже на общероссийский уровень, поддержав весь медицинский персонал больниц и организаций, которые заботятся о здоровье людей.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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