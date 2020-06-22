Полицейские Западного округа г. Москвы, участвуя в акции в поддержку медицинских работников, демонстрируют им свою благодарность и готовность всегда подставить свое плечо...

Сотрудники УВД по ЗАО участвуют в акции в поддержку медицинских работников и поздравляют их с профессиональным праздником.В поддержку российских медиков в интернете запущены несколько хэштегов, которыми отмечаются материалы, рассказывающие об их нелегком и самоотверженном, зачастую и опасном для жизни труде. Такие, как #СПАСИБОДОКТОР и #ЭТОНАШАРАБОТА.Работники системы здравоохранения борются за жизни и здоровье граждан, поставив на первое место выполнение гражданского долга. В этом работа и обстоятельства ее выполнения во многом похожи на службу сотрудников органов внутренних дел.Полицейские Западного округа г. Москвы, участвуя в акции в поддержку медицинских работников, демонстрируют им свою благодарность и готовность всегда подставить свое плечо.Все желающие также могут присоединиться к акции, вышедшей уже на общероссийский уровень, поддержав весь медицинский персонал больниц и организаций, которые заботятся о здоровье людей.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93