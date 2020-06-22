Эксперт рассказал, что двойная доза препарата увеличит защиту от коронавируса на несколько лет.

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке отечественной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. По его словам, российская вакцина от COVID-19 сможет защитить человека от заражения на срок более двух лет.Гинцбурга пояснил, что такую защиту обеспечит двукратное введение препарата, как минимум два года, а возможно, и дольше. Создать такую вакцину удалось благодаря опыту совместной работы НИЦ и медицинских учреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.Массовая вакцинация населения России от коронавируса потребует выпуска до 70 миллионов доз препарата, и уже принимаются меры по налаживанию процесса производства вакцины, рассказал Гинцбург в интервью РИА Новости.