ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пахомова Дмитрия Юрьевича 1982 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Пахомова Дмитрия Юрьевича 1982 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2011 года.Приметы: на вид 28-30 лет, славянская внешность, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, вьющиеся, длинные; лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой.Особые приметы: следы от ожогов на теле растением «борщевик» в виде белых пятен.Одежда: куртка светло-коричневая, джинсы тёмно-синие, чёрные полуботинки, тенниска с горизонтальными коричнево-бежевыми полосками.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73