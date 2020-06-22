ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Жукова Андрея Владимировича 1971 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Жукова Андрея Владимировича 1971 года рождения, местонахождение которого неизвестно с марта 2007 года.Приметы: рост 180 см, лицо треугольное, волосы волнистые, темные, губы средней толщины, глаза карие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73