В Петушинском районе «накрыли» нарколабораторию. Она находилась в неэксплуатируемом здании в одной из деревень Петушинского района. В лаборатории сотрудники полиции совместно с ФСБ

В Петушинском районе «накрыли» нарколабораторию. Она находилась в неэксплуатируемом здании в одной из деревень Петушинского района. В лаборатории сотрудники полиции совместно с ФСБ обнаружили оборудование, костюмы индивидуальной защиты, а также более 50-ти пластиковых канистр и свертков с веществами различной консистенции и цвета. Как оказалось, в канистрах находился раствор с мефедроном и амфетамином. Общая масса запрещенного