На ней было около 30 кг почти готовых наркотиков

В одной из деревень Владимирской области ФСБ обнаружило нарколабораторию, в которой было около 30 килограмм почти готового к употреблению амфетамина и мефедрона.По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в неэксплуатируемых зданиях в Петушинском районе полиция обнаружила лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более 50 тысяч пластиковых канистр и свёртков с различными веществами.Всё это, по подозрению, принадлежит 65-летнему Якуту и его сообщникам, двум жителям Курска. Они специально арендовали помещение для создания там нарколаборатории, а произведённые вещества планировали распространять с помощью тайников-закладок на территории нескольких регионов РФ.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Их взяли под стражу.