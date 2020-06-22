Руководство и личный состав регионального УМВД почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во Владимирской области сотрудники полиции приняли участие в мероприятиях, приуроченных к скорбной дате нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз.Утром 22 июня начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин прибыл на Площадь Победы областного центра.Совместно с представителями органов власти и других силовых ведомств области начальник регионального УМВД возложил цветы к Вечному огню, склонив голову в память о тех, кто защищал Родину.В 12.15 по московскому времени руководство и личный состав УМВД в онлайн-режиме поддержали Общероссийскую минуту молчания. Вместе с миллионами жителей нашей страны полицейские почтили память о героях Великой Отечественной войны, павших во имя мирной жизни.