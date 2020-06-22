Как дальше выстраивать свою работу, обеспечивая безусловное ее высокое качество и максимальную эффективность

23 июня в 10.00 пройдёт видеоконференция «Рынок индустриального хлебопечения: основные факторы развития, новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий», организованная компанией «Devalant».Главная задача проведения видеоконференция «Рынок индустриального хлебопечения: основные факторы развития, новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий» заключается в том, чтобы всесторонне и с максимальной пользой обсудить самые различные вопросы и проблемы, которые стоят сегодня перед индустриальными хлебопекарными предприятиями России после выхода из периода пандемии. Как дальше выстраивать свою работу, обеспечивая безусловное ее высокое качество и максимальную эффективность.В работе видеоконференции примут участие руководители ведущих профильных высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений; пищевых, в том числе хлебопекарных предприятий; отраслевых союзов и федеральных сетей; представители региональной власти. Материалы видеоконференции будут находиться в открытом доступе, их могут использовать пекари всех регионов России.С более подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке.