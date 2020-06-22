Три новых смерти от КОВИДа за выходные, из них одна — за последние сутки. Такие данные по Владимирской области приводит федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом общее

Три новых смерти от КОВИДа за выходные, из них одна — за последние сутки. Такие данные по Владимирской области приводит федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом общее количество смертей от новой инфекции в нашем регионе теперь равно 52-ум. Что касается заболевших, статистика по ежедневному приросту новых заражённых продолжает держаться примерно на одном уровне. В 33 регионе