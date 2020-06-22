Согласно экспертному заключению, в ёмкостях находился раствор, имеющий в составе наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории.В неэксплуатируемых зданиях, расположенных в одной из деревень, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты, более пятидесяти пластиковых канистр и свертков с веществами различной консистенции и цвета.Согласно экспертному заключению, в ёмкостях находился раствор, имеющий в составе наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин. После фильтрования и высушивания общая масса готового к употреблению запрещенного вещества превысила тридцать килограммов, что составляет более ста тысяч разовых доз.По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, оперативники задержали 65-летнего приезжего из Республики Саха (Якутия), а также двоих жителей города Курска.Установлено, что в Петушинском районе фигуранты арендовали помещение специально для создания нарколаборатории. Готовые наркотики они планировали распространять на территории нескольких регионов России.Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.