22.06.2020

2020-06-22 19:00:04

Во Владимирской области привели в порядок воинские захоронения

В эти выходные в двадцати странах мира прошел международный субботник по благоустройству военных мемориалов. В нем приняли участие и владимирские поисковики.

В Меленковском районе активисты привели в порядок захоронения солдат Великой Отечественной, умерших в местных госпиталях. А в Судогодском районе, в деревне Байгуши, поисковики посетили могилу Сильвестра Григорьевича Полищука. Старший батальонный комиссар восьмого отдельного мотоциклетного полка в 1942 году погиб здесь в автокатастрофе - разбился на своем мотоцикле. Полк, понеся потери в битве за Москву, был расквартирован в Байгушах для пополнения личного состава.

Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения поискового движения России: «Подразделение, которое совершало рейд в глубокий тыл противника- 200, 300 километров, на Западном фронте, под Смоленском. Защищал Москву и, к сожалению, его жизненный путь прекратился здесь, на нашей Владимирской земле, но память о нем сохраняется, как жителями села, в целом Вяткинского сельского поселения, так и владимирскими поисковиками».

Обстоятельства гибели Сильвестра Полищука, уроженца Киевской области неизвестны, фотографии офицера не сохранились. Поисковики, работая с военными архивами выяснили, что батальонный комиссар за проведение боевой операции под Смоленском был награжден Орденом боевого красного знамени. Сама могила Полищука - необычна. Первоначально здесь была установлена типовая красноармейская пирамидка, но в шестидесятые годы её заменили на гранитное надгробие, привезенное с Князь-Владимирского кладбища. Имя его предыдущего "владельца" было сколото с памятника. А на могильной ограде красноармейские звезды теперь соседствуют с царскими Георгиевскими крестами.

Сергей Ефимов, житель д. Байгуши: «Я эту могилку помню, как себя помню. Я - местный житель. Ходил в школу в Погребище в свое время и мы заходили детьми, когда еще была железная стела небольшая и все равно цветочки приносили сюда. И жители ходили на Пасху - идут, допустим в Погребищи, там погост у нас , сюда заходили и всегда клали цветы. За могилой всегда ухаживали и ухаживаем, и будем ухаживать».



Никита Тарбеев