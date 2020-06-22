22.06.2020

2020-06-22 16:25:06

Во Владимирской области зарегистрировано 3954 случая коронавируса

Больше всего - 773 - в г. Владимире

623 - в Гусь-Хрустальном районе

485 - в Петушинском районе

355 - о. Муром

325 - в Александровском районе

277 - в Ковровском районе

222 - в Собинском раойне

164 - в Юрьев-Польском районе

137 - в Кольчугинском районе

112 - в Судогодском раойне

97 - в Киржачском раойне

121 - в Вязниковском раойне

77 - в Меленковском раойне

67 - в Суздальском раойне

52 - в Камешковском раойне

28 - в г. Радужном

26 - в Селивановском раойне

13 - в Гороховецком районе

За прошедшие сутки на 22 июня 2020 года лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией

7 - в Вязниковском районе

7 - в Собинском районе

11 - в г. Владимире

9 - в Гусь-Хрустальном районе

3 - в Муромском районе

5 - в Ковровском районе

2 - в Александровском районе

2 - в Суздальском районе

3 - в Меленковском, районе