Приятный сюрприз к профессиональному празднику. В честь Дня медицинского работника волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия» посетили городскую больницу № 6. В рамках

Приятный сюрприз к профессиональному празднику. В честь Дня медицинского работника волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия» посетили городскую больницу № 6. В рамках благотворительной акции #СпасибоВрачам персоналу медучреждения передали чайные и кофейные наборы. Во Владимирской области развернуто 12 инфекционных госпиталей. Шестая больница в Юрьевце – один из них. Главный врач медучреждения Елена Михайлова отметила: несмотря