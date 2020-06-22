Врач Ольга Кашубина предупредила россиян, что снимать головную боль после похмелья с помощью аспирина и кофе категорически не рекомендуется. Это может негативно сказаться на работе ..

Врач Ольга Кашубина предупредила россиян, что снимать головную боль после похмелья с помощью аспирина и кофе категорически не рекомендуется. Это может негативно сказаться на работе пищеварительной системы.При попадании аспирина и кофе в желудок, раздраженный алкогольным, может обостриться гастрит, при этом возникнут боли в животе. А тем, кто страдает от язв, тем более нельзя утолять головную боль таким образом.