За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло 6 автоаварий. Полицейскими оформлено 288 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 101 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский район. По предварительной информации, 15 июня 2020 года в 10.35 на 35 км автодороги Владимир-Муром-Арзамас водитель мотоцикла 1988 г.р. совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 16 июня 2020 года в 06.50 в городе Муром на улице Меленковское шоссе напротив дома 7 водитель автомобиля Рено 1982 г.р. допустил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом под управлением водителя 2001 г.р. От удара мотоцикл отбросило влево на движущегося во встречном направлении велосипедиста, гражданина 1956 г.р. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и велосипедист, направлены на амбулаторное лечение.Ленинский район. По предварительной информации, 17 июня 2020 года в 07.10 в городе Владимире на улице Нижняя Дуброва напротив дома 5 водитель автомобиля Ниссан 1969 г.р. при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автобусом Мерседес-Бенц под управлением водителя 1974 г.р., который двигался по главной дороге. От удара автомобиль Ниссан совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Ниссан (госпитализирован), пассажир автомобиля Ниссан 1967 г.р., (госпитализирован), пассажир автомобиля Ниссан 1963 г.р. (направлен на амбулаторное лечение).Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 18 июня 2020 года в 18.15 на 41 км автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель автомобиля Мицубиси 2001 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Киа под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель и пассажир 2001 г.р. автомобиля Мицубиси получили телесные повреждения, направлены на амбулаторное лечение.Александровский район. По предварительной информации, 19 февраля 2020 года в 14.30 на 126 км автодороги МБК водитель автомобиля Ниссан 1967 г.р. совершил съезд в кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.Ковровский район. По предварительной информации, 20 июня 2020 года в 05.30 на 264 км автодороги М-7 Волга водитель автомобиля Митсубиси 1987 г.р., допустила съезд в правый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель (госпитализирована), пассажир 1993 г.р. (направлен на амбулаторное лечение).Гусь – Хрустальный район. По предварительной информации, 21 июня 2020 года в 22.40 на 1 км автодороги Селимово – Заколпье - Вековка водитель автомобиля Датсун 1974 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении со стороны ст. Вековка не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир 1968 г.р. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир 1979 г.р. получила телесные повреждения и была госпитализирована.