Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 787 человек.

Во Владимирской области на 22 июня подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом, что на 8 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 горожан. Ещё 13 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, 12 - в Муромском, по 7 - в Петушинском и Ковровском, 6 - в Александровском, 5 - в Камешковском районах. По 4 пациента с ковидом прибавилось в Юрьев-Польском, Собинском и Вязниковском районах. По 3 инфицированных выявили в Суздальском, Киржачском, Судогодском и Меленковском районах. По 2 человека заразились в Гороховецком, Селивановском и Кольчугинском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 787 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7917 случаев во Владимире, 4200 - в Гусь-Хрустальном районе, 3822- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.