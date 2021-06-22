Под Ковровом в водоеме Ярцево утонул 16-летний подросток. Об этом сообщил в своём паблике «Заметки спасателя» Михаил Быков. «Дежурная смена поисково-спасательного отряда, совместно с ..

Под Ковровом в водоеме Ярцево утонул 16-летний подросток. Об этом сообщил в своём паблике «Заметки спасателя» Михаил Быков.«Дежурная смена поисково-спасательного отряда, совместно с другими службами, работают в Ковровском районе. Есть подозрение, что утонул человек. Информация проверяется», - написал он в группе «Вконтакте» 22 июня около 20:00.Спустя час появилась уточнённая информация.«В водоёме было обнаружено тело 16-ти летнего подростка. На месте работают сотрудники полиции. Работа водолазов закончена», - пояснил спасатель.Напомним, что это уже четвёртый несовершеннолетний, погибший в реках и озёрах Владимирской области за неделю. Ещё трое ребят утонули в минувшие выходные.