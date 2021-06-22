По материалам проверки Александровской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии. Выявлен факт незаконного получения субсидии для организации самозанятости.

По материалам проверки Александровской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии. Выявлен факт незаконного получения субсидии для организации самозанятости.Прокуратурой установлено, что марте 2021 года безработным жителем города Карабаново заключен договор в Центром занятости населения о предоставлении субсидии в размере 100 тыс. рублей на организацию собственного бизнеса. Он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Однако спустя 4 дня после получения денежных средств, данную деятельность прекратил, а деньгами распорядился по своему усмотрению, совершив таким образом их хищение, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В этой связи материалы проверки прокуратуры с постановлением направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении субсидий).Ход его расследования находится на контроле прокуратуры.Фото