Предприниматели обеспокоены противоковидными ограничениями, которые вступили в силу 21-го июня. Один из рестораторов на совещании в Белом Доме cказал, что если с общественным питанием

Предприниматели обеспокоены противоковидными ограничениями, которые вступили в силу 21-го июня. Один из рестораторов на совещании в Белом Доме cказал, что если с общественным питанием поступят также, как в прошлом году – оно просто не выживет. Напомним, столовые, кафе и рестораны – наиболее пострадавшая отрасль. Весной прошлого года их закрыли вообще, в середине прошлого лета –