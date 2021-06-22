В администрации Владимирской области прошло совещание по стимуляции процесса иммунизации.

В администрации Владимирской области власть встретилась с бизнесом и обсудила введение новых антиковидных ограничений.«Если массовая вакцинация населения не будет происходить и сохранится рост заболеваемости, то меры будут расширены. Мы максимально хотели бы проработать совместные решения во избежание закрытия предприятий», − произнёс замгубернатора Александр Ремига.В свою очередь, вице-губернатор по социалке Ольга Гребнёва отметила, что только вакцинация 60 % сферы услуг поможет сохранить работу заведений и организаций. Также чиновники заверили, что готовы оказывать всестороннюю поддержку в иммунизации сотрудников, в том числе проводить выезды мобильных бригад.Как сообщает пресс-служба Белого дома, предприниматели заявили о готовности организовать вакцинирование персонала. Бизнес пугают перспективы возвращения к осенним ограничениям, когда общепит фактически был закрыт.Крупные предприятия региона пообещали провести разъяснительную работу и сделать прививку большинству сотрудников.Напомним, что за минувшие сутки во Владимирской области 93 случая заражения COVID-19, что в два раза больше, чем в начале прошлой недели.