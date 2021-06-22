В марте 2021 года безработным жителем города Карабаново был заключен договор с Центром занятости населения. Там ему предоставили субсидию в размере 100 тысяч рублей на организацию

В марте 2021 года безработным жителем города Карабаново был заключен договор с Центром занятости населения. Там ему предоставили субсидию в размере 100 тысяч рублей на организацию собственного бизнеса. Он зарегистрировался в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Однако спустя 4 дня после получения денежных средств данную деятельность прекратил, а деньгами распорядился по своему усмотрению, совершив