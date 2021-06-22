Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде.

Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам во Владимирской области освидетельствовано 45 мест массового отдыха людей на воде. По итогам проверок пляжи готовы к использованию: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами и данные объекты соответствуют всем требованиям безопасности.Решение о вводе пляжа в эксплуатацию принимается собственником конкретного места массового отдыха на воде – муниципальным образованием или частным лицом.Тем временем в регионе установилась жаркая погода, и горожане потянулись к воде. К сожалению, несоблюдение элементарных правил безопасности и рекомендаций по купанию привело к тому, что только за воскресенье в области произошло четыре несчастных случая.20 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в реке Клязьме в городе Гороховце утонул мужчина 2000 года рождения. Установлено, что происшествие произошло в районе очистных сооружений, где не разрешено купаться. Вчера велись поиски тела.В городе Киржаче в реке Киржач утонул 19-летний молодой человек. Его достали очевидцы. Данное место также не было оборудовано для купания.Во Владимире несчастный случай произошёл в микрорайоне Коммунар: в озере Старица утонул мужчина 1978 года рождения, его нашли спасатели муниципального поисково-спасательного отряда.Четвёртый случай зарегистрирован в Камешковском районе, у населенного пункта Патакино: в Клязьме утонул 48-летний мужчина. Проводятся поисково-спасательные работы.Всего же с начала этого года на водоёмах области погибли 11 человек, в том числе 3 ребёнка. Большинство несчастных случаев со взрослыми происходит в результате злоупотребления алкоголем, с детьми - из-за недостаточного контроля со стороны родителей.