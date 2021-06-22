В Москве состоялся 20-й Всероссийский съезд партии Единая Россия, в котором приняла участие делегация из нашего региона. Какими впечатлениями и итогами поделились владимирские депутаты - смотрите в нашем репортаже.

В Москве состоялся 20-й Всероссийский съезд партии "Единая Россия", в котором приняла участие делегация из нашего региона. Какими впечатлениями и итогами поделились владимирские депутаты - смотрите в нашем репортаже."Единая Россия" остаётся ведущей политической силой в стране. Президент высоко оценил работу партии, особенно в социальной направленности. Об этом говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение на федеральном и региональном уровнях.Владимир Путин, Президент Российской Федерации:- Отмечу, что «Единая Россия» всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что те предложения, те наказы, которые прозвучали в ходе регулярных встреч с гражданами в рамках предварительного голосования, обязательно найдут свое отражение в вашей предвыборной программе, станут ее основой и будут реализованы на практике.В федеральную пятёрку партии вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелёва, Анна Кузнецова. Делегацию из Владимирской области возглавил секретарь регионального отделения Владимир Киселев. В ее состав вошли Роман Кавинов, Алексей Говырин, Денис Егоров и Павел Кутузов. Лидер владимирских единоросов принял участие в совместном заседании Высшего и Генерального советов. Список депутатов ЕР обновился более чем на пятьдесят процентов.Владимир Киселёв, секретарь Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия»:- Владимир Владимирович Путина сказал, что «Единая Россия» - это, прежде всего, партия социальной направленности. На самом деле, так оно и есть. Большое количество разных социальных инициатив было внесено депутатами Государственной Думы, законодательными органами власти субъектов федерации, которые уже потом стали законами и которые поддержал наш президент Владимир Путин.Лидер партии Дмитрий Медведев отметил: - новая программа может стать стратегией страны на ближайшие пять лет. Ключевые направления: продолжение ответственной социальной экономической политики, поддержка рынка труда, совершенствование трудового законодательства и закона о занятости, поддержка семей с детьми, забота о людях с ограниченными возможностями, здравоохранение, образование и наука, культура и экология.Роман Кавинов, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии "Единая Россия":- Я искренне порадовался тому, что президент озвучил, что будут в ближайшее время выделены серьёзные денежные средства, я так думаю, это будет какая-то отдельная государственная программа, на то, чтобы финансово поддержать муниципальные учреждения.В связи с новой волной коронавируса количество участников сократили в несколько раз, а делегатов обязали предоставить отрицательный тест на Ковид-19. Помещения с дискуссионными площадками прошли дезинфекцию, а тайное голосование состоялось в отдельном здании.Павел Кутузов, руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" во Владимирской области:- Приятно было увидеть своих коллег молодогвардейцев, приехавших со всей страны. Несмотря на такое большое количество людей, на Съезде были приняты все меры безопасности. Везде были расположены диспенсеры, также делегаты носили маски и измеряли температуру.Утверждение списка кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Госдуму - один из ключевых моментов Съезда. В результате тайного голосования от Владимирской области в федеральный список вошли Алексей Говырин и Сергей Бородин. По одномандатным округам от 33-го региона были утверждены Григорий Аникеев и Игорь Игошин. В основе предвыборной программы - Послание президента. Программа Единой России на выборах в Госдуму станет народной - документ доработают с учетом предложений граждан.