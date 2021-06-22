В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Сипягина и Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Сипягина и Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.«Минпромторг готов оказать методическую поддержку в формировании промышленных кластеров в регионе», − отметил Денис Мантуров.На встрече чиновники затронули тему создания Национального центра мембранных технологий, в создание которого«Министерство готово содействовать в налаживании деловых контактов для обсуждения вопросов проведения исследований мембранных материалов с исследовательскими центрами. Например, ООО «Менделеевский Инжиниринговый Центр», - отметил глава Минпромторга.Как рассказали в пресс-службе губернатора, стороны обсудили возможность создания Инновационного научно-технологического центра лазерных технологий «Лазерная долина».Минпромторг также поддержал идею владимирских властей.