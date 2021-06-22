Матч России и Дании на Евро-2020 завершился завершился счетом 1:4.

Матч России и Дании на Евро-2020 завершился завершился счетом 1:4.Утром 22 июня сборная России вернулась в Москву после поражения на Евро-2020. В аэропорту футболистов встретили журналисты. Один из представителей СМИ, который стоял недалеко от автобуса национальной команды, попросил капитана сборной Артема Дзюбу прокомментировать матч с Данией. "Что не получилось? Не прячьтесь за спинами офицеров", – сказал журналист.Вероятно, футболиста раздражала назойливая пресса. Обращаясь к журналисту, Дзюба заявил, что уже ответил на все вопросы и вовсе не прячется. "Особенно от тебя [не прячусь]!", – резко сказал спортсмен, после чего зашел в командный автобус. Видеозапись этого момента появилась в твиттер-аккаунте Lublinec93.Напомним, на Евро-2020 сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе B, из-за чего покинула чемпионат. Коллектив Станислава Черчесова сыграл не только с Данией, но и с Бельгией. Тот матч также закончился поражением сборной России. Она обыграла лишь Финляндию.Ранее "Дни.ру" , что у Артема Дзюбы родился третий ребенок. Мальчик появился на свет в мае 2021-го. Малыша назвали Александром. Коллеги по цеху поздравили футболиста и его супругу с пополнением в семействе.