Европейский союз подготовил новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Европейский союз подготовил новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ближайший четверг, 24 июня, состоится заседание Совета ЕС. Ожидается, что на нем будут приняты секторальные ограничения против официальных и юридических лиц Белоруссии. Санкции ударят по банковскому сектору, транзиту энергетических ресурсов и калийных удобрений.
Глава Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заявил, что новые меры Евросоюза "лишат режим Лукашенко валютных поступлений". По словам эксперта, уже в ближайшем будущем бюджет государства недосчитается нескольких миллиардов долларов.
Политолог Валерий Карбалевич согласился с ним. Он отметил, что экономическая ситуация в Белоруссии ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Также заметно осложнилась политическая обстановка. Как пояснил эксперт, белорусы понимают, что большинство проблем напрямую связаны с Александром Лукашенко.
"Но когда и во что это выльется, неизвестно", – добавил Карбалевич.
Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская , если политзаключенных журналистов отправят под домашний арест. Политик считает, что отменять ограничения следует только тогда, когда Александр Лукашенко сядет за стол переговоров с народом и объявит о новых выборах президента.