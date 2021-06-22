Европейский союз подготовил новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Европейский союз подготовил новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.В ближайший четверг, 24 июня, состоится заседание Совета ЕС. Ожидается, что на нем будут приняты секторальные ограничения против официальных и юридических лиц Белоруссии. Санкции ударят по банковскому сектору, транзиту энергетических ресурсов и калийных удобрений.Глава Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков заявил, что новые меры Евросоюза "лишат режим Лукашенко валютных поступлений". По словам эксперта, уже в ближайшем будущем бюджет государства недосчитается нескольких миллиардов долларов.Политолог Валерий Карбалевич согласился с ним. Он отметил, что экономическая ситуация в Белоруссии ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Также заметно осложнилась политическая обстановка. Как пояснил эксперт, белорусы понимают, что большинство проблем напрямую связаны с Александром Лукашенко."Но когда и во что это выльется, неизвестно", – добавил Карбалевич.Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская , если политзаключенных журналистов отправят под домашний арест. Политик считает, что отменять ограничения следует только тогда, когда Александр Лукашенко сядет за стол переговоров с народом и объявит о новых выборах президента.