Масштабная акция, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ), прошла в России и за рубежом.

Масштабная акция, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ), прошла в России и за рубежом.Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн рассказал, что в память о начале ВОВ активисты создали из зажженных свечей картины, которые символизируют вклад городов в Великую Победу.По словам депутата, акция прошла, в первую очередь, в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Например, в Самаре из свечей изобразили памятник штурмовику Ил-2, а в Москве –пост ПВО на крыше гостиницы "Москва" с фотографии 1941 годаСамую большую огненную картину зажгли в Санкт-Петербурге. На Марсовом поле из свечей изобразили медаль "За оборону Ленинграда". В Волгограде создали картину, на которой видны очертания знаменитой скульптуры "Родина-мать зовет!". Длина этого "рисунка" составляла 12 метров."Уверен, что таких трогательных, ярких и искренних акций должно быть как можно больше", – сказал Хинштейн.Мероприятие прошло в 128 городах не только России, но и зарубежья. К акции присоединились жители Латвии, Ливана, Киргизии, Молдавии, Панамы, Узбекистана и других стран, а также граждане Донецкой народной республики.