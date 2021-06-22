Водитель автомобиля «Ауди» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение…

«Как сообщалось ранее, 1 апреля 2021 года в районе д. 1/2 по Новинскому бульвару произошло столкновение пяти транспортных средств.Установлено, что водитель автомобиля "Ауди" двигался по проезжей части Новинского бульвара со стороны Смоленской площади в направлении Новоарбатского тоннеля. В районе д. 1/2 по Новинскому бульвару он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем марки "Фольксваген", с которым, в свою очередь, столкнулись еще три машины.В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение.В отношении предполагаемого виновника ДТП Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.На время предварительного расследования судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Органами следствия организован и реализован в полном объеме комплекс следственных действий, к материалам уголовного дела приобщены результаты автотехнической, дактилоскопической, психиатрической и ряда других экспертиз.Водителю автомобиля «Ауди» предъявлено обвинение в окончательной редакции.В настоящее время расследование уголовного дела завершено», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53