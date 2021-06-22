Сегодня исполнилось 60 лет со дня рождения первого губернатора области постсоветского периода Юрия Власова. Он был одним из самых молодых руководителей на этом посту. Глав регионов назначал своим Указом первый Президент России Борис Ельцин.

Сегодня исполнилось 60 лет со дня рождения первого губернатора области постсоветского периода Юрия Власова. Он был одним из самых молодых руководителей на этом посту. Глав регионов назначал своим Указом первый Президент России Борис Ельцин.Талантливый ученый, кандидат экономических наук, политик. Юрия Власова не стало в 2019-м. Сегодня на его могиле на кладбище Улыбышево установили памятник. Средства на него собрали друзья и коллеги первого губернатора. Юрий Власов родился 22 июня 1961 года. По словам дочери, родители его назвали в честь Юрия Гагарина, который в 1961 году совершил первый полет в космос. И Юрий Власов оказался во многом первым. Ему пришлось налаживать разрушенную в 90-е систему государственного управления областью и спасать региональную экономику от краха.Ольга Бочарова, коллега по работе первого губернатора Владимирской области:- Талантливый очень был человек! Одарённый! Я вспоминаю, как мы с ним писали экономический план экономического развития области перед его / губернаторством. Он буквально надиктовывал, но я говорю "мы писали". Конечно, он был закоперщиком все этого, и он прямо надиктовывал мне все проекты, постановления, все возможные там мероприятия, какие нужно было выполнить, чтобы область развивалась.