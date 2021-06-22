Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника отдела службы судебных приставов в халатности.

Во Владимирской области прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника отдела службы судебных приставов в халатности.С 2017 по 2019 год обвиняемая являлась заместителем старшего судебного пристава отдела судебных приставов Вязниковского района. Из-за своей невнимательности на основании подложных документов она возбудила исполнительные производства в отношении ряда юридических лиц, тогда как должна была провести их предварительную проверку на предмет выявления признаков подделки, незаконного вывода и обналичивания денежных средств и принять решение об отказе в возбуждении исполнительных производств.По возбужденным ею делам со счетов должников списывались средства и перечислялись на счета взыскателей. Такие неправомерные действия привели к незаконному выводу и обналичиванию денежных средств на сумму более 150 млн. рублей.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд.