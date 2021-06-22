Старший лейтенант полиции Алексей Боровских предложил родителям ребенка пересесть в патрульный автомобиль для немедленного доставления их в больницу...

«На юге столицы инспектор дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Алексей Боровских оперативно доставил в больницу ребенка, которому срочно требовалась медицинская помощь», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Во время несения службы в столичном районе Царицыно к сотруднику полиции обратилась взволнованная семейная пара. Мама ребенка пояснила, что на мальчика упала тяжелая статуэтка и сильно повредила руку. Ему требовалась медицинская помощь, но из-за заторов на дорогах они не успевали вовремя доехать до медучреждения.Старший лейтенант полиции Алексей Боровских, не раздумывая, предложил родителям вместе с сыном пересесть в патрульный автомобиль для немедленного доставления их в больницу.Благодаря слаженным действиям сотрудника полиции ребенок был вовремя передан медицинскому персоналу, и врачи оказали помощь годовалому малышу.Позднее в Управление Госавтоинспекции г. Москвы от мамы пострадавшего ребенка поступила благодарность в адрес инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Боровских: «Моему ребенку год и 10 месяцев, и его тоже зовут Алексей, благодаря такому благородному человеку мы спасли нашего сына. Никогда не забуду этого и буду благодарна всю жизнь», – написала женщина в своем обращении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81