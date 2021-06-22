Перед будущими сотрудниками полиции выступил председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области Борис Пелевин.

22 июня в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся митинг, приуроченный ко Дню памяти и скорби.Перед будущими сотрудниками полиции выступил председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимирской области Борис Пелевин.Обращаясь к собравшимся, Борис Георгиевич рассказал о вкладе сотрудников органов внутренних дел в победу над немецко-фашистскими захватчиками, о важности сохранения памяти о великом подвиге всего советского народа, боровшегося за мирную жизнь на родной земле.Память погибших на фронтах Великой Отечественной войны героев почтили минутой молчания.Сотрудники полиции, ветераны ОВД и будущие правоохранители возложили цветы к Вечному огню.В завершение митинга слушатели Центра прошли торжественным маршем по Аллее Памяти.