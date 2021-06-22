22 июня в районе трех дня в деревне Омутищи Петушинского района вспыхнул грузовой автомобиль. На момент приезда пожарных горел салон автомобиля. Площадь возгорания составила 5 квадратных

22 июня в районе трех дня в деревне Омутищи Петушинского района вспыхнул грузовой автомобиль. На момент приезда пожарных горел салон автомобиля. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину пожара, – сообщают в МЧС. /Фото: пресс-служба МЧС области/