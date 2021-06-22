В Ковровском районе на территории агрофирмы Заречье прошел День поля-2021. Главным событием мероприятия стала презентация нового трактора Владимир. Его выпуск наладили в Камешковском районе. Традиционно праздник собрал аграриев области, а также крупнейших производителей сельхозтехники. Репортаж Веры Куликовой.

В Ковровском районе на территории агрофирмы "Заречье" прошел "День поля-2021". Главным событием мероприятия стала презентация нового трактора "Владимир". Его выпуск наладили в Камешковском районе. Традиционно праздник собрал аграриев области, а также крупнейших производителей сельхозтехники. Репортаж Веры Куликовой.Праздник начался с конкурса - преодоления препятствий. Только вместо живого коня в поле конь железный - новый трактор "Владимир". Его выпуск наладили в Камешковском районе. 18 лучшим трактористам области, участникам 14 областного конкурса механизаторов, предстояло оценить его качества.Евгений Новиков, участник областного конкурса механизаторов, г. Покров:- На этот трактор сел первый раз! Не было возможности попробовать, но, в принципе, нормально. Хороший трактор! Нюансы есть, но они есть везде!Гостей и участников "Дня поля" поздравили первый заместитель губернатора Александр Ремига, зампредседателя Законодательного собрания Дмитрий Рожков, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов. Они осмотрели выставку современной сельхозтехники, центральный экспонат которой - новый трактор. Пока выпущено 14 машин.Алексей Бобков, коммерческий директор "Камешковский механический завод":- Это опытно-промышленная партия, которая прошла все сертификационные работы по стандартам российского сельскохозяйственного объединения, и, соответственно, этот трактор готов к эксплуатации как в сельском хозяйстве, так и в дорожно-строительной области коммунального хозяйства.Уже есть заявки на новый трактор. И это еще одно свидетельство, что у сельхозпредприятий области большие планы на будущее. Только в прошлом году, по словам первого вице-губернатора области Александра Ремиги, техники было закуплено на миллиард рублей. И все тракторы, комбайны, косилки, представленные на выставке, уже работают в полях области. Причем, половина техники приобретается по программам областного льготного лизинга.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Общий фонд "Владагролизинг" составляет 1 миллиард 600 тысяч и помимо этого, не надо забывать, что полтора миллиарда ежегодно. Это и в двадцатом, и в двадцать первом году мы выделяем из областного бюджета - это субсидии. Это областной бюджет и федеральный. На 70 процентов мы довели эти средства. Да, я могу сказать, что это самый лучший показатель в стране. У нас на сегодня по доведению средств, по оперативности.Развитие сельхозпредприятий влечёт за собой развитие сел и деревень, повышение доходов и качества жизни людей. В 2020 году только в Ковровском районе в рамках областной программы «Комплексное развитие сельских территорий» построен газопровод в деревне Артёмово. В 2021-м планируется строительство ещё двух объектов газификации в посёлке Нерехта и селе Крутово. "День поля-2021" стал точкой в посевной кампании. А завершился праздник выступлением народных коллективов и выставкой изделий художественных промыслов.Вера Куликова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».