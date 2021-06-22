Они появились в ночь с 21 на 22 июня по всей стране во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Участники акции создавали изображения из свечей, посвященные

Они появились в ночь с 21 на 22 июня по всей стране во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Участники акции создавали изображения из свечей, посвященные вкладу каждого региона и его жителей в Великую Победу. Все инсталляции объединил общий лозунг – «Помним». Во Владимирской области городом проведения акции стал Ковров. Участники –