При обследовании квартиры 26-летнего жителя столицы обнаружено и изъято 27 свертков с растительным веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 26-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Рязанском проспекте задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств и веществ. При обследовании квартиры 26-летнего жителя столицы обнаружено и изъято 27 свертков с растительным веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой более 100 граммов. Также в квартире обнаружены электронные весы и упаковочные материалы.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18