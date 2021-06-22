Актер, сценарист и ведущий Андрей Анкудинов интересная и уникальная фигура в отечественном кинематографе. Как сложилась его жизнь – в материале Дни.ру.

Актер, сценарист и ведущий Андрей Анкудинов интересная и уникальная фигура в отечественном кинематографе. Как сложилась его жизнь – в материале "Дни.ру".Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, танцор, сценарист и продюсер. Лауреат премии КГБ СССР, победитель Всесоюзных и международных эстрадных и вокальных конкурсов Андрей Анкудинов к своим 58 годам сделал блестящую и разноплановую творческую карьеру. Его оригинальная внешность помогла с легкостью покорить советский и российский кинематограф и получить множество интересных ролей.КарьераОднажды Андрей Анкудинов променял Москву и практически готовую актерскую карьеру на любовь. Тогда перед ним были открыты двери. В 15 лет он приехал в столицу из родного Омска и сразу же поступил в ГИТИС. Успешно окончив вуз, он отказался от работы в Москве и уехал в Ленинград вслед за возлюбленной. Там он работал в Молодежном театре на Фонтанке и в Театре комедии им. Н.П. Акимова.Андрей Анкудинов сыграл множество ролей в таких картинах, как "Найти и обезвредить", "Рябиновые ночи", "Подвиг Одессы" и многих других. В основном его стязей были вторые роли, но их он играл блестяще. Успех пришел к Анкудинову после съемок в картинах "Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР" и "Ребенок к ноябрю" в 1992 году. В 1997 году он снялся в картине "Аферы, музыка и любовь".Андрей Анкудинов удивительно умеет перевоплощаться от образа бездаря и хулигана до почти голливудского типажа. Так было в картине 2000 года "Спасатели. Затмение".Разноплановость таланта Анкудинова помогала ему на творческом пути. Помимо съемок в кино он преуспел как автор и исполнитель песен, романсов и баллад. Со своей программой "Шансон белых ночей" он гастролировал по разным странам. Анкудинов стал единственным в России, кто исполнял французский шансон и которого признали мэтры Франции. Он выступал на одной сцене с Шарлем Азнавуром.Помимо всего этого Анкудинов блестящий конферансье. В 1990-х он вел телепрограммы на НТВ, РТР и СТС.Личная жизньСо своей женой Людмилой Мичевой Андрей Анкудинов познакомился на одном из спектаклей. У пары родился сын. Вместе Андрей и Людмила открыли семейный бизнес – фирму "Фри-Флай-Филмс". Компания выпустила картину "Просто повезло". К сожалению, дружная и крепкая семья просуществовала не так долго. В 2008 году жена Анкудинова умерла от рака.После трагедии актер долго не мог прийти в себя. Он стал пить и перестал сниматься. В жизни Анкудинова настал кризис. Четырехлетнего сына пришлось отдать на воспитание родителям актера.Падение и снова взлетПомогла спастись от неминуемой гибели новая любовь. Женщина по имени Надежда стала его второй женой и поистине его надеждой. Именно она помогла Андрею Анкудинову выйти из тупика. Пара забрала к себе сына Анкудинова и начала нормальную жизнь.После долгой паузы Анкудинов снова стал сниматься. На экран вышли такие работы с его участием, как "Спасатели. Затмение", "Ловушка", "Москва. Три вокзала", "Спешите любить".В 2017 году он сыграл главную роль в картине "Малая родина" по мотивам творчества Василия Шукшина. В 2012 году Анкудинов снялся в фильме "Чкалов".Сейчас актер все свободное время уделяет семье. Он ведет различные мероприятия и пропагандирует здоровый образ жизни.