Эксперт Глеб Павловский, рассказывая о взаимоотношениях между президентами России и Белоруссии, назвал Лукашенко головной болью Путина

Эксперт Глеб Павловский, рассказывая о взаимоотношениях между президентами России и Белоруссии, назвал Лукашенко "головной болью" ПутинаБывший кремлевский политтехнолог Глеб Павловский в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, как в новых реалиях складываются взаимоотношения между лидерами России и Белоруссии. Эксперт заявил, что Александр Лукашенко является "головной болью" для Владимира Путина.По мнению Павловского, белорусский президент – "гроссмейстер" радикального поведения и эскалации. Подобные явления, естественно, влияют на то, как глава РФ воспринимает своего коллегу. Эксперт отметил, что Путин, в некотором смысле, чувствует себя неуверенно с Лукашенко. "Как с кем-то бешеным и ядовитым одновременно", – подчеркнул он.Александр Лукашенко, как заметил Глеб Павловский, нашел некоторые приемы "психологического реслинга". С их помощью президент Белоруссии, которого эксперт назвал "азартным игроком", создает эксцессы и обострят ситуацию, причем, абсолютно неожиданно. В некоторых случаях Владимиру Путину, по его словам, приходится "разводить руками".Для примера Павловский рассказал о вынужденной посадке в Минске якобы заминированного самолета, отметив, что для российского президента эта история стала неожиданностью. Можно предположить, что как раз из-за подобного поведения Лукашенко стал "головной болью" для Путина, как в начале заявлял эксперт.