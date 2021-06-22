Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможной дискриминации граждан, которые не привились от COVID-19

Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможной дискриминации граждан, которые не привились отCOVID-19Во вторник, 22 июня, представитель Кремля прокомментировал информацию о возможной дискриминации непривитых россиян, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, у которых отсутствует иммунитет к коронавирусной инфекции, в некоторых случаях могут попасть в неудобное положение. Он подчеркнул, что сейчас поведение вируса трудно предсказать.Песков выразил уверенность, что "дискриминация неминуемо наступит" для некоторых россиян. Свою позицию он объяснил тем, что граждане не смогут выполнять рабочие обязанности на всех участках, если у них будет отсутствовать иммунитет к COVID-19 и при этом не будет сделана прививка. Таким образом, по мнению пресс-секретаря президента, люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и не имеющие иммунитета к данному заболеванию могут представлять угрозу для остальных граждан.Один из журналистов уточнил у Дмитрия Пескова, как быть со случаями, когда человек подвергается дискриминации из-за отсутствия прививки при том, что он уже переболел COVID-19 и у него выработался иммунитет. Пресс-секретарь президента РФ согласился, что данная ситуация требует серьезного внимания.Чиновник отметил, что во всем мире до сих пор отсутствует единый стандарт или подход по таким случаем. Однако, с его слов, в ряде европейских стран принимают во внимание не только вакцинацию граждан, но и наличие у них иммунитета к коронавирусной инфекции.