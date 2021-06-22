Настала та самая жаркая пора, и мы сейчас не про по-настоящему летнюю погоду за окном.
Для абитуриентов пришло время совершить один из самых главных выборов в жизни, который определит их ..
Настала та самая жаркая пора, и мы сейчас не про по-настоящему летнюю погоду за окном.
Для абитуриентов пришло время совершить один из самых главных выборов в жизни, который определит их дальнейший профессиональный путь - будущую профессию и учебное заведение, где её получат.
Владимирский филиал РАНХиГС уже давно носит звание кузницы управленческих кадров в государственном, общественном и частном секторах нашей области. Ключевая задача вуза -
дать качественное образование, выпустить высококлассных, конкурентоспособных специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Ежегодно сюда подают документы выпускники нашего региона и соседних областей. Почему? Вот 10 причин:
Часть большой семьи
Владимирский филиал РАНХиГС - часть крупнейшего в России и Европе вуза социально-экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающего верхние строки во всех национальных рейтингах. Система Академии насчитывает более 50 филиалов на территории всей страны с главным кампусом в Москве. Ежегодно вуз, который заслуженно считают одним из самых престижных в регионе, выпускает молодых высококлассных специалистов, обладающих богатыми теоретическими знаниями и отточенными практическими навыками. Столь необходимые для управленческой работы знания стремятся получить именно здесь государственные и муниципальные служащие, физические лица и представители бизнес-структур. Выпускники Президентской академии получают диплом государственного образца, единый как для учащихся в Москве, так и для филиалов. А лучшие выпускники летом отправляются на торжественное вручение красных дипломов в столицу.
Высокое качество
Преподаватели Владимирского филиала - это профессионалы, с богатым научно-педагогическим опытом. Уровень остепенённости преподавательского состава более 93%, среди которых кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, практики, которые работают в органах власти - федерального, регионального, местного уровней, в коммерческих структурах, а также правоохранительных органах, и вносят весомый вклад в развитие вуза. Все программы реализуют с учётом современных методик. Традиции классического университета сочетаются с прикладным контентом. Практики, индивидуальные траектории и академическая мобильность раскрывают потенциал каждого студента. Обучают в партнёрстве с работодателями. После бакалавриата и специалитета можно продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
Ориентация на практику
Актуальность получаемых знаний даёт возможность начать карьеру уже на студенческой скамье. Сейчас у Владимирского филиала есть соглашения о сотрудничестве уже более чем с 2 тыс. организаций разных уровней и направленности. Именно в таком взаимодействии рождаются самые интересные решения и практики. Часть занятий проходит в игровой форме с моделированием реальных бизнес-ситуаций.
Студенты проходят стажировки в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, общественных организациях, судах, правоохранительных органах, банках, финансовых организациях, бизнес-структурах. Встречи с работодателями, мастер-классы от известных экспертов - ключевые элементы обучения в Академии.
Нужны и востребованы
Из года в год руководство нашего филиала РАНХиГС изучает региональный и федеральный рынок труда и внедряет в вузе новые востребованные на сегодняшний день специальности. В этом году в филиале открывают набор на новые специальности «Судебная и прокурорская деятельность» и «Таможенное дело». Уже через 5 лет правоохранительные и таможенные органы, судейское сообщество получат высококвалифицированных специалистов, которые сейчас очень востребованы.
Три факультета - экономики, права, государственного и муниципального управления - охватывают самые нужные на рынке труда специальности, среди которых «Экономическая безопасность», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Менеджмент» и другие.
Стипендии и скидки
Академия получает мощную поддержку Правительства России в части стимулирования научной, общественной, спортивной, учебной и творческой деятельности. У студентов, которые отличились в этих сферах, есть уникальная возможность претендовать на повышенные государственные стипендии - до 10 тыс. рублей. Для тех, кто учится на договорной основе обучения, предусмотрена система скидок.
Работа - без проблем
Образование, полученное в Президентской академии, открывает многие двери. Работодатели знают о преимуществах её выпускников, поэтому студентов зачастую приглашают на работу ещё до выпуска. 85% выпускников трудоустраиваются по специальности уже в 1-й год после окончания вуза (по данным мониторинга Министерства науки и высшего образования).
Самореализация
Хотите попробовать себя в науке? Уникальная академическая инфраструктура даёт широкие возможности для научной деятельности студентов. Участвуйте в конференциях и «круглых
столах», работайте совместно с преподавателями в научных проектах. Студенты филиала ежегодно участвуют и занимают призовые места во многих образовательных программах: Всероссийском акселераторе социальных инициатив RAISE, международной программе предпринимательских студенческих проектов «Enactus», Кубке по менеджменту «Управляй» -
аналоге известного проекта «Лидеры России», визионерском конкурсе «Наше будущее» и многих других. Участие в таких проектах - профессиональный лифт, позволяющий студентам заявить о себе как перспективных специалистах, и определённый задел для профессиональной карьеры.
Технически современно
В филиале уверены - подготовка высококвалифицированных бакалавров, специалистов и магистров сейчас невозможна без активного использования современной материально-технической базы. Оборудованные учебные аудитории, компьютерные классы, просторный актовый зал для конференций и «круглых столов», учебный зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория - всё, что нужно для качественного учебного процесса и формирования профессиональных компетенций. Библиотечный фонд вуза постоянно пополняют учебной и научной литературой, периодическими российскими и зарубежными изданиями.
Международное сотрудничество
У Владимирского филиала 5 иностранных вузов-партнёров США и Китая, с которыми тесно и продуктивно взаимодействуют. Ежегодно проводят совместные конференции и «круглые столы» в дистанционном формате, издали сборники научных трудов. Наладили международный обмен: для студентов организовывают стажировки.
Яркая жизнь
Студенческие годы - это не только постижение будущей профессии. Ежегодно в Академии проходит множество мероприятий, которые вносят разнообразие в учебные будни. Студенческая весна, посвящение в студенты, КВН, тематические конкурсы, концерты и акции: будет что вспомнить! Здесь созданы все условия: студенты не только участвуют в мероприятиях, но и сами организовывают их. Уже во время учёбы можно попробовать себя в качестве управленца, курируя студентов младших курсов. Театральная и танцевальная студии, спорт, волонтёрство - каждый сможет раскрыть и развить в стенах Академии лучшие свои качества.
Владимирский филиал Президентской академии - больше, чем вуз. Это одна семья, сообщество талантливых и успешных студентов, выпускников, преподавателей. Студент РАНХиГС - это определённый статус, высокие навыки коммуникаций, взаимовыручка и ответственность, которые позволят стать личностью и активным членом общества.
Приемная кампания-2021 Владимирского филиала РАНХиГС открыта. Прием документов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры уже начался.
Подать документы можно в очном и онлайн форматах.
Все подробности Вы сможете найти на сайте
Телефон приемной комиссии: 8 (4922) 32-21-53; 8 (910) 677-83-30 (Viber, WhatsApp)
E-mail: [email protected]