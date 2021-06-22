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<a href="https://33live.ru/novosti/22-06-2021-pochemu-vybirayut-prezidentskuyu-akademiyu-abiturienty-golosuyut-za10-prichin.html" target="_blank">Почему выбирают президентскую академию? Абитуриенты голосуют «за»:10 причин</a> - Настала та самая жаркая пора, и мы сейчас не про по-настоящему летнюю погоду за окном. Для абитуриентов пришло время совершить один из самых главных выборов в жизни, который определит их ..