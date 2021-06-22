На совещании с региональным управлением МЧС выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она рассказала о стремительном росте числа происшествий с ..

На совещании с региональным управлением МЧС выступила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она рассказала о стремительном росте числа происшествий с детьми на воде в регионе, передают "". Все они произошло на необустроенных пляжах. Ксения Мишонова предложила сделать обучение детей плаванию более доступным.