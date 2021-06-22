Злоумышленник, находясь на парковке, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, открыл машину, завел ее и перегнал в Московскую область...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже грузового автомобиля.Предварительно установлено, что в ночное время с парковки на Новохохловской улице неизвестный похитил автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей, принадлежащий одной из столичных компаний.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 28-летнего ранее судимого приезжего мужчину. Выяснилось, что задержанный ранее являлся работником данной организации и в его использовании находился один из автомобилей, ключ от которого он не сдал после своего увольнения. Через несколько дней злоумышленник, находясь на парковке, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, открыл машину, завел ее и перегнал в Московскую область. Там он намеревался разобрать автомобиль на запчасти и продать. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18