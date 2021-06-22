Младший лейтенант внутренней службы Александра Никонова читает письма своего прадедушки-фронтовика Геннадия Александровича Богородского.

В рамках акции #ФронтовыеТреугольники, приуроченной к памятным датам начала и окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., аналитик Штаба ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области младший лейтенант внутренней службы Александра Никонова читает письма своего прадедушки Геннадия Александровича Богородского, во время войны работавшего корреспондентом фронтовой газеты.