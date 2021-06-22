Злоумышленник во время обработки помещения воспользовался удобным моментом и тайно похитил денежные средства в размере 500 тысяч рублей...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Внуково г. Москвы совместно с участковым уполномоченным полиции и сотрудниками УВД по ЗАО задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в краже денежных средств у пенсионера.Предварительно установлено, что злоумышленнику, работающему дезинсектором, поступил заказ на обработку квартиры на Центральной улице от насекомых. В оговоренное время он пришел к 71-летнему жителю района. Сообщив, что процедура обработки занимает некоторое время и является небезопасной, мастер попросил пенсионера не находиться в это время дома. Когда хозяин квартиры ушел, злоумышленник во время обработки помещения воспользовался удобным моментом и похитил денежные средства в размере 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 24-летнего приезжего. Похищенные денежные средства возвращены заявителю.Следственным отделом ОМВД России по району Внуково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уважаемые граждане, сотрудники полиции еще раз вас предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, не пускайте в свою квартиру посторонних, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39