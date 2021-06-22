Правительство России одобрило идею административного наказания граждан за выбрасывания мусора из автомобилей в неположенных местах. Соответствующий законопроект разработали эксперты ..

Правительство России одобрило идею административного наказания граждан за выбрасывания мусора из автомобилей в неположенных местах. Соответствующий законопроект разработали эксперты Московской городской Думы и Московской областной Думы.Документ предусматривает штрафы в размере от 100 до 100 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта. Фиксировать нарушения законодатели планируют с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, авторы законопроекта предложили изымать машины у людей, которые нанесли существенный вред экологии, сообщает телеканал "".